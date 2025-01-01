Алина Наумова На Пермской телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня защиты детей Архитектурные огни зажгутся в 22:00 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 1 июня, на пермской телебашне появится праздничная подсветка. Увидеть архитектурные огни можно с 22:00 до полуночи.

По словам пресс-службы Пермского краевого РТПЦ, праздничная подсветка приурочена к Международному дню защиты детей. Напомним, праздник ежегодно отмечается в первый день лета.





Ранее также сообщалось , что в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, в краевой столице запретят продажу алкогольной продукции (ограничение вводится в соответствии с постановлением краевого правительства от 10.10.2011 №755-п). В этот день будет нельзя продавать алкоголь в розницу.





В пресс-службе мэрии Перми отметили, что нарушение ограничений условий и мест продажи спиртного влечёт штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.





Ранее подобные ограничения в Перми вводились 24 мая — в день последних звонков в школах, и 28 мая, в День пограничника.

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