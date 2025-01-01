В Перми запретят продажу алкоголя в День защиты детей
За нарушение предусмотрены серьёзные штрафы
Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, в краевой столице запретят продажу алкогольной продукции.
Ограничение вводится в соответствии с постановлением краевого правительства от 10.10.2011 №755-п. В этот день, 1 июня, будет нельзя продавать алкоголь в розницу.
В мэрии отметили, что нарушение ограничений условий и мест продажи спиртного влечёт штрафы. Для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., а для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.
Ранее подобные ограничения в Перми вводились 24 мая — в день последних звонков в школах, и 28 мая, в День пограничника.
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