Алина Наумова В ряде округов Прикамья временно отключат радио и телевидение Ограничения продлятся со 2 по 8 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр проведёт кратковременные отключения средств телерадиовещания в нескольких населённых пунктах Прикамья. Ограничения продлятся с понедельника, 2 июня, по воскресенье, 8 июня.

По информации Пермского филиала РТРС, не будет теле- и радиосигнала 2 июня с 11:00 до 17:00 в Очёре (цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2, Радио России), 3 июня с 11:00 до 17:00 в с. Большая Соснова (РТРС-1, РТРС-2) и п. Гайны (РТРС-1, РТРС-2, Радио России).





4 июня с 09:00 до 18:00 отключения ожидаются в Кудымкаре (РТРС-1, РТРС-2, Радио России), а 5 июня с 11:00 до 17:00 в Чёрмозе (РТРС-1, РТРС-2).





Напомним, 28 мая с 09:00 до 18:00 на телебашне в Перми будут проводиться работы . В это время вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 может быть снижено, а на экранах телевизоров может появиться сообщение об отсутствии сигнала. Также проверят оборудование радиостанций Радио России, Маяк, Вести ФМ, Радио Альфа, Наше Радио, Радио Sputnik и др.

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