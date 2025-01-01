Алина Наумова В ряде округов Прикамья на время отключат радио и телевидение Это связано с профилактическими работами Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Специалисты Пермского филиала РТРС проведут плановые профилактические работы на передающих станциях цифрового вещания. В связи с этим возможны отключения средств телерадиовещания в Перми, Пермском МО, а также в Добрянском, Краснокамском и Нытвенском районах.

28 мая с 09:00 до 18:00 на телебашне в Перми будут проводиться работы. В это время вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 может быть снижено, а на экранах телевизоров может появиться сообщение об отсутствии сигнала. Также проверят оборудование радиостанций Радио России, Маяк, Вести ФМ, Радио Альфа, Наше Радио, Радио Sputnik и др.





Кроме того, с 26 мая по 1 июня 2025 года в с. Сива и п. Северный Коммунар возможны краткосрочные отключения. 27 мая с 11:00 до 17:00 в Сиве не будут доступны цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2, а также Радио России, а 29 мая с 11:00 до 17:00 в Северном Коммунаре не будет работать вещание РТРС-1 и РТРС-2.





Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр напоминает, что во время работ перенастраивать устройства не нужно. Все телеканалы и радио вернутся к обычному режиму вещания.

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