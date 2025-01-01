В Прикамье завершено расследование изнасилования в Октябрьском Зимой этого года 16-летняя девушка стала жертвой группы подростков Поделиться Твитнуть

Следователи СК завершили расследование уголовного дела об изнасиловании 16-летней девочки из Октябрьского, которое произошло в феврале этого года. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.

По данным издания, расследование уголовного дела закончено и передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого оно поступит в суд.

Напомним, 20 февраля этого года группа подростков изнасиловала девочку и записала это на камеру. Молодых людей задержали и отправили в СИЗО. Следователи СК возбудили уголовные дела.

Позже главный редактор издания, в котором была опубликована первая новость об изнасиловании этой девочки, подала заявление об увольнении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.