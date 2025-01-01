В Прикамье уволилась главред издания, где появилась новость об изнасиловании девочки
Заявление об уходе она написала после беседы с прокурором
Как сообщает perm.aif.ru, главный редактор издания, в котором была опубликована первая новость об изнасиловании 16-летней девочки из Октябрьского, подала заявление об увольнении.
Публикация появилась 23 февраля в паблике ВКонтакте ProCHAD. Его ведёт редакция местной газеты «Вперёд». В информации говорилось, что в полицию поступило заявление об изнасиловании несовершеннолетней, а позднее это подтвердили в СУ СКР по Пермскому краю.
На следующий день, 24 февраля, главный редактор газеты «Вперёд» Алёна Печур опубликовала запись о том, что после обращения к следователю за комментарием по ситуации она якобы получила ответ «Я бы вас убила за публикацию». В посте она задалась вопросом, можно ли интерпретировать это как угрозу. Позднее запись была удалена.
Позже журналистка рассказала подписчикам на своей странице в соцсетях, что из-за своего поста об угрозах у неё была «беседа с прокурором». На фоне этих событий журналистка приняла решение об уходе из редакции.
В Пермской краевой организации Союза журналистов России в курсе произошедшего и сейчас разбираются в деталях. Поэтому комментарий смогут дать позднее.
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