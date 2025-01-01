После отравления в пермском лагере «Орлёнок» в больнице остаются восемь детей Все находятся в стабильном состоянии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Лечение в условиях стационара после отравления в санатории «Орлёнок» в Пермском округе продолжают восемь детей. Об этом «Новому компаньону» рассказали в министерстве здравоохранения региона.

В ведомстве отметили также, что «все находятся в стабильном состоянии, ближе к удовлетворительному», и напомнили, что в настоящее время Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проводит санэпидрасследование.

Напомним, в конце прошлой недели у детей, отдыхающих в санатории, были зафиксированы признаки острой кишечной инфекции. Специалисты Роспотребнадзора провели осмотр помещений, взяли пробы пищи и направили их на анализ, чтобы установить причины происшествия.

Краевой следственный комитет завёл уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура взяла ход проверки на контроль. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

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