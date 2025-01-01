Алёна Бронникова В пермском санатории «Орлёнок» отравились дети Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В детском санатории «Орлёнок», расположенном в Пермском муниципальном округе, произошло отравление. Как сообщает краевое СКР, двое детей госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Остальные осмотрены врачами, им назначено амбулаторное лечение. Точное количество пострадавших устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

«В связи с изложенным следственными органами следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура и управление Роспотребнадзора Прикамья организовали проверочные мероприятия по факту зарегистрированных случаев острой кишечной инфекции. В заведении проведён осмотр помещений, отобраны пробы пищи, анализ которых позволит установить причины происшествия, проводится комплекс лабораторных исследований.

По результатам проверки будет принято дальнейшее решение. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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