Алёна Бронникова Глава СК взял на контроль уголовное дело об отравлении детей в пермском санатории Александр Бастрыкин поручил пермскому управлению доложить о ходе расследования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину поручено доложить главе СКР Александру Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела по факту отравления детей в пермском санатории «Орлёнок». Об этом сообщает пресс-служба следкома.

«В социальных медиа сообщается, что в одном из детских лагерей в Пермском крае произошло отравление несовершеннолетних. Двое детей госпитализированы. Остальные дети осмотрены врачами, им назначено амбулаторное лечение. Глава ведомства дал поручение Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — информирует telegram-канал ведомства.

По данным краевого Роспотребнадзора, в учреждении зафиксированы случаи острой кишечной инфекции. Специалисты провели осмотр помещений, отобрали пробы пищи и направили их на анализ. Следственный комитет завёл уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура взяла ход проверки на контроль.

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