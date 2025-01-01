Алина Наумова К поиску пропавшего ребёнка в Прикамье привлечены более 230 человек Дмитрий Махонин поручил усилить взаимодействие служб Поделиться Твитнуть

Фото: поисковый отряд "Прикамье Поиск" / vk.com/poisk342

Глава Кизеловского округа Андрей Родыгин на Совете глав МО Пермского края доложил о ходе поиска шестилетнего ребёнка из Кизела. По его словам, к поиску мальчика привлечены поисковые отряды и добровольцы из соседних территорий, сообщили «Новому компаньону» в администрации Пермского края.

По словам пресс-службы администрации, губернатор региона Дмитрий Махонин поручил заместителю председателя правительства края Александру Борисову усилить взаимодействие всех служб и привлечь при необходимости дополнительные ресурсы.





В настоящее время для поиска шестилетнего Марка подключены более 230 человек, в их числе сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб.





Напомним, в Кизеле ищут шестилетнего Марка Аглиуллина. 25 мая в 12:20 он ушёл погулять на детскую площадку и исчез. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Как стало известно сайту perm.aif.ru, Марк и 7-летний брат живут с мамой. Мальчики очень похожи — волонтёры-поисковики рассказали perm.aif.ru, что женщина даже не сразу заметила, что младший сын пропал.

Спустя два дня к поискам присоединился глава Кизела Андрей Родыгин и призвал подключиться всех неравнодушных жителей. Координационный штаб расположен в здании аттракционов по ул. Ленина, 50.





На вид пропавшему 6-7 лет. Рост 110 см, глаза карие, волосы тёмно-русые. В день пропажи был одет в серый спортивный костюм, синие сандалии и носки бело-красного цвета.





Всех, кому что-либо известно о пропавшем, волонтёры просят сообщить по тел.: 8-922-34-567-02 или 112.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.