Алёна Бронникова Глава округа в Прикамье присоединился к поискам пропавшего в Кизеле ребёнка Андрей Родыгин призвал подключиться всех неравнодушных Поделиться Твитнуть

Фото: поисковый отряд "Прикамье Поиск"

В Прикамье глава Кизела Андрей Родыгин присоединился к операции по поиску шестилетнего Марка Аглиуллина, пропавшего два дня назад, и призвал подключиться всех неравнодушных жителей.

«Срочно требуются добровольцы для участия в поисках пропавшего мальчика. Каждый человек сейчас важен, поскольку людей катастрофически не хватает. Присоединиться к поисковым мероприятиям может любой желающий. Если вы располагаете свободным временем и готовы поддержать усилия поисковиков, приходите прямо сейчас», — написал он в своём telegram-канале.

Он отметил, что координационный штаб расположен в здании аттракционов, по ул. Ленина, 50. Поиски Марка ведутся круглосуточно. К спасательной операции уже подключился добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт».

Ранее волонтёры отряда «Прикамье Поиск» рассказали, что 25 мая в 12:20 мальчик ушёл погулять на детскую площадку и исчез. На вид ему шесть-семь лет, его рост — 110 см, глаза карие, волосы тёмно-русые. В день пропажи был одет в серый спортивный костюм, сандалии и носки бело-красного цвета. Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщить по тел.: 8-922-34-567-02 или 112.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.