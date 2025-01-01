В Прикамье ищут шестилетнего мальчика Она ушёл поиграть на детскую площадку и пропал Поделиться Твитнуть

Второй день в Кизеле ищут шестилетнего мальчика Марка Аглиуллина, который ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Об этом рассказали волонтёры отряда «Прикамье Поиск» на странице в соцсетях.

Они сообщили, что 25 мая в 12:20 мальчик ушёл погулять на детскую площадку и исчез. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

На вид пропавшему мальчику 6-7 лет. Его рост 110 см, глаза карие, а волосы тёмно-русые. В день пропажи мальчик был одет в серый спортивный костюм, у него были синие сандалии и носки бело-красного цвета.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, волонтёры просят сообщить по тел.: 8-922-34-567-02 или 112.

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