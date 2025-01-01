Алина Наумова С начала года на пожарах в Прикамье погибли 73 человека Среди них двое детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГУ МЧС России по Пермскому краю подвело итоги произошедших на территории региона пожарах, а также озвучили количество погибших и травмированных людей.

По информации заместителя начальника Главного управления — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Вадима Попова, с начала 2025 года на территории Пермского края произошло 1416 пожаров, что на 4% меньше аналогичного периода (1475 случаев).





В результате возгораний погибли 73 человека, в том числе 2 детей, тогда как в аналогичный период прошлого года количество погибших составило 88 человек. Травмы на пожарах получили 120 человек, среди них 8 детей.





Напомним, в МЧС предупредили о высоком уровне пожарной опасности в Пермском крае. Для минимизации рисков возгораний необходимо разводить огонь в несгораемых ёмкостях, расстояние от очага горения до зданий должно быть не менее 5 м.





За нарушение требований пожарной безопасности штраф для граждан — от 5 до 15 тыс. руб., максимальный штраф на юридическое лицо — 2 млн руб. Не исключена также уголовная ответственность, предупредили в ведомстве.

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