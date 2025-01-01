Алина Наумова В Прикамье увеличивается риск возникновения пожаров Причина — жаркая и сухая погода Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Со среды, 28 мая, по пятницу, 30 мая, в Пермском крае прогнозируется высокий уровень пожарной опасности, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Причина установления IV класса пожарной опасности — жаркая и сухая погода. В связи с этим в регионе возрастает вероятность техногенных пожаров и горения сухой травы.





МЧС призывает прикамцев соблюдать требования пожарной безопасности: быть особенно внимательными при разведении костров, открытого огня в парках, а также топке печей в банях.





При обнаружении возгорания необходимо сообщить о нём по номеру 01 со стационарного или 101 с мобильного телефона. В случае отсутствия угрозы жизни и здоровью следует принять меры по тушению пожара.





Ранее также сообщалось , что в Прикамье началось метеорологическое лето. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе установился сухой и тёплый период.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.