Алина Наумова На этой неделе в Прикамье ожидается заметное потепление Воздух прогреется до +30 ° Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В Пермском крае началось метеорологическое лето — на этой неделе ожидается жаркая и сухая погода.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе установился сухой и тёплый период.





Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в Перми с понедельника, 26 мая, по среду, 28 мая, дневная температура будет колебаться между +25° и +28°. С четверга, 29 мая, она поднимется до +30°...+31° и останется на этом уровне до конца недели.





«Начнётся метеорологическое лето (с переходом средней суточной температуры воздуха через 15° в сторону повышения), что на пять-восемь дней раньше климатической нормы», — отмечали эксперты.





По прогнозу, на следующей неделе с понедельника, 2 июня, ожидается дождливая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +20° до +30°.





Ранее также сообщалось , что, по прогнозу синоптиков, есть высокая вероятность, что май 2025 года побьёт рекорд по количеству осадков в Пермском крае, установленный 18 лет назад. Ранее синоптики отмечали, что к 15 мая на нескольких метеостанциях региона уже зафиксировано выпадение месячной нормы осадков, особенно в северных и восточных районах. В Перми с начала месяца выпало 84% от месячной нормы.

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