Май 2025 года может стать в Пермском крае самым дождливым за 18 лет Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, есть высокая вероятность, что май 2025 года побьёт рекорд по количеству осадков в Пермском крае, установленный 18 лет назад.

Ранее синоптики отмечали, что к 15 мая на нескольких метеостанциях региона уже зафиксировано выпадение месячной нормы осадков, особенно в северных и восточных районах. В самой Перми с начала месяца выпало 84% от месячной нормы. Ожидаются дожди различной интенсивности и в ближайшие выходные, особенно в воскресенье после обеда. В западных и юго-западных районах Пермского края возможны грозы.

В начале следующей недели, под воздействием циклона, перемещающегося с центральной части Европейской России на Средний Урал, ожидается новая волна сильных дождей. В течение двух дней может выпасть 20 мм осадков и более.

«Всё больше шансов, что май 2025-го станет первым за 18 лет с существенным избытком осадков в Пермском крае», — заявили в университете.

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