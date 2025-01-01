Алина Наумова За год население Прикамья снизилось почти на 6 тысяч человек Пермьстат опубликовал данные о населении края Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Согласно данным Пермьстата, численность населения в Пермском крае снизилась.

На 1 января 2025 года в Прикамье проживало 2 млн 483 тыс. человек, из них городское население составляет 1 млн 884 тыс., сельское — 598 тыс. В 2024 году жителей насчитывалось 2 млн 489 тыс. человек, что на 5,8 тыс. больше текущего года.





В 2025 году в краевой столице проживает 1 млн 27 тыс. 518 человек, а годом ранее показатель был на уровне 1 млн 27 тыс. 213 человек.





В Пермском крае большая часть населения приходится на Березники (145 тыс. человек), Пермский МО (129 тыс. человек) и Кунгурский МО (102 тыс. человек).





Ранее также сообщалось , что жители Перми 36-45 лет проявляют наибольший интерес к поиску недвижимости в крупных городах с населением более 1 млн человек. Анализ анонимного трафика с января по апрель 2025 года пользователей, посещающих сайты по продаже и аренде жилья, проведённый компанией «МегаФон», показал, что наиболее популярными направлениями для пермяков являются Москва и Екатеринбург.

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