Чаще других о переезде в другой город задумываются пермяки 36-45 лет Наиболее популярными направлениями являются Москва и Екатеринбург Поделиться Твитнуть

Жители Перми в возрастной категории от 36 до 45 лет проявляют наибольший интерес к поиску недвижимости в крупных городах с населением более 1 млн человек. Анализ анонимного трафика пользователей, посещающих сайты по продаже и аренде жилья в период с января по апрель 2025 года, проведённый компанией «МегаФон», показал, что наиболее популярными направлениями для пермяков являются Москва и Екатеринбург.

Почти одинаковое количество мужчин (52%) и женщин из Перми проявляют интерес к поиску жилья в крупных городах. Наиболее активными пользователями тематических сайтов являются люди в возрасте от 36 до 45 лет, составляющие 37% от общего числа посетителей. Следующая по численности группа — это пользователи в возрасте 26-35 лет (33%). На долю людей в возрасте 46-55 лет приходится 15% от общего числа посетителей.

В целом среди жителей российских городов-миллионников наиболее востребованными направлениями для приобретения или аренды жилья являются Москва и Санкт-Петербург. Самара занимает третье место по популярности в данном рейтинге.

В каждом регионе наблюдается схожая тенденция: в первую очередь люди ищут жилье в Москве и в своём родном городе. Однако третье место в рейтинге может варьироваться в зависимости от региона. Например, жители Москвы после своего города и Санкт-Петербурга чаще всего рассматривают Краснодар, а жители Санкт-Петербурга после двух столиц отдают предпочтение Смоленску. В Перми же в тройку лидеров входит Екатеринбург.

При исследовании была изучена статистика поиска недвижимости на тематических сайтах в городах-миллионниках как с учётом запросов самих проживающих в городе, так и без них. При этом рейтинг оказался неизменным в обоих случаях.

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