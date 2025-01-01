Алёна Бронникова После отравления в пермском санатории «Орлёнок» в больницу попали 11 детей Их состояние оценивается как стабильное Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Архив ИД «Компаньон»

После отравления в санатории «Орлёнок» в Пермском муниципальном округе в больницу попали 11 детей. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

«На текущий момент госпитализированы 11 детей, все находятся в стабильном состоянии, ближе к удовлетворительному. В настоящее время Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проводит санэпидрасследование», — ответили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в конце прошлой недели у детей, отдыхающих в санатории, были зафиксированы признаки острой кишечной инфекции. Специалисты Роспотребнадзора провели осмотр помещений, взяли пробы пищи и направили их на анализ, чтобы установить причины происшествия.

Краевой следственный комитет завёл уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура взяла ход проверки на контроль. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

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