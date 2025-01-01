Алина Наумова В мэрии Перми рассказали подробности драки в детском саду Инцидент произошёл в младшей группе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

24 мая в детском саду «Театр на Звезде» произошла драка его воспитанников. В администрации Перми рассказали подробности инцидента сайту perm.aif.ru.

Драка произошла в раздевалке младшей группы, где возраст детей составляет 2-3 года. Дети повалили одного мальчика на пол, а затем начали его бить по голове и телу.





В это время воспитатель группы была в соседнем помещении, поэтому разнять детей удалось только спустя несколько минут. Мама пострадавшего ребёнка заметила на нём ссадины, гематомы и кровоподтёки.





В администрации города сообщили, что в саду проводится служебное расследование, с его сотрудников взяты объяснительные. С родителями воспитанников группы работает методист.





«В целях разрешения конфликтной ситуации запланировано проведение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса с участием педагогов-психологов», — рассказали в мэрии.





Ранее также сообщалось , что в с. Лобаново в одном из общежитий 17-летную девушку избила другая, более старшего возраста, и заставила её раздеться на видеокамеру, поскольку потерпевшая флиртовала с «чужим» молодым человеком. Заведено уголовное дело, председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе его расследования.

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