Председатель Следственного комитета РФ взял на контроль уголовное дело в Пермском крае Дело возбуждено по факту избиения несовершеннолетней Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения несовершеннолетней в Пермском крае.

По информации пермских СМИ, речь идёт о происшествии в одном из общежитий в селе Лобаново. Избиение 17-летней девушки было снято на видеокамеру и 25 апреля размещено в сети интернет. По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 116.1 УК РФ.

Насколько известно «Новому компаньону», девушка более старшего возраста избила несовершеннолетнюю знакомую и заставила её раздеться в объективе видеокамеры, поскольку потерпевшая флиртовала с «чужим» молодым человеком. Избиение было прервано охранником общежития.

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК РФ по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования в рамках уголовного дела.

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