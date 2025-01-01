Алёна Бронникова В результате обмена пленными домой вернулись 20 бойцов из Пермского края В их числе - экс-глава Чайковского Алексей Третьяков Поделиться Твитнуть

Фото: официальная страница Игоря Сапко ВКонтакте

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко подвёл итоги обмена пленными между Россией и Украиной, состоявшегося 23-25 мая. Стороны обменяли по 1000 военнослужащих и гражданских в рамках стамбульских договорённостей.

По словам пермского омбудсмена, домой вернулись 20 контрактников из Прикамья: из Перми, Кудымкара, Горнозаводска, Кунгура, Чайковского и посёлка Октябрьский. Кроме того, на родину удалось вернуть одного жителя Свердловской области, родственники которого находятся в Пермского крае и обращались за помощью к Игорю Сапко.

«Среди освобождённых есть и давний мой знакомый и бывший коллега, экс-глава Чайковского Алексей Третьяков, обращение от родственников которого поступило ко мне ещё в сентябре 2023 года. Пообщался с супругой по телефону, приятно было слышать добрые эмоции, Алексей Васильевич уже выходил на связь. Отрадно, что такие благие вести приходят всё чаще», — написал он на официальной странице ВКонтакте.

Обмен проходил в три этапа. В первый день, 23 мая, в Россию вернулись 270 военнослужащих и 120 гражданских, 24 мая обмен прошёл в формате «307 на 307», 25 мая стороны передали друг другу по 303 военнослужащих.

Алексей Третьяков занимал пост главы Чайковского с 2014 по 2018 год, в 2019-м суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, связанных с передачей квартиры из муниципального жилищного фонда сотруднице администрации, и назначил наказание в виде трёхлетнего лишения свободы в колонии общего режима. О том, что он подписал контракт для прохождения службы в зоне СВО и попал в украинский плен, стало известно в сентябре 2023 года. К Игорю Сапко обратилась супруга бывшего руководителя округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.