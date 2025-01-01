Алёна Бронникова Из украинского плена вернулись военнослужащие из Пермского края Масштабный обмен проходит по схеме 1000 на 1000 Поделиться Твитнуть

Фото: официальная страница Игоря Сапко ВКонтакте

В результате масштабного российско-украинского обмена военнопленными по формуле 1000 на 1000 в первый из трёх дней были освобождены, в том числе, и жители Пермского края. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

«Вчера Украина передала 270 наших военнопленных и 120 гражданских, среди которых есть политзаключённые и жители Курской области. По итогам первого дня домой вернулись и наши земляки. Это военнослужащие-контрактники из Кунгура, Горнозаводска и Кудымкара. Оперативно связался по телефону с родственниками, душевно пообщался, поддержал», — написал чиновник.

Он рассказал, что освобождённые находятся в Подмосковье. На базе медицинских организаций Минобороны РФ они пройдут курс восстановления. Сейчас с ними работают врачи и психологи.

Это самый масштабный обмен пленными с начала боевых действий между Россией и Украиной, о котором удалось договориться в результате переговоров в Стамбуле. Из-за технической сложности обменный процесс будет продолжаться на протяжении трёх дней. Следующие этапы состоятся 24 и 25 мая.

Напомним, в начале мая в результате обмена военнопленными России и Украины 205 военнослужащих вернулись домой. Среди них были четверо контрактников из Прикамья.

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