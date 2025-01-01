Из украинского плена освобождены четверо жителей Пермского края 6 мая прошёл обмен пленными между Россией и Украиной по схеме «205 на 205» Поделиться Твитнуть

скриншот видео РИА Новости

По информации, опубликованной в соцсетях Игорем Сапко, уполномоченным по правам человека в Пермском крае, в результате произведённого 6 мая обмена пленными между РФ и Украиной по формуле «205 на 205» четверо военнослужащих из Прикамья возвращаются домой. В их числе контрактники из Перми, Юрлинского округа, Добрянки и Краснокамска.

«За судьбу одного из бойцов особенно переживала его сестра, которая потеряла с ним связь. Изначально он считался пропавшим без вести, пока в августе прошлого года она не получила видео о нахождении его в плену», — сообщил омбудсмен.

Благодаря слаженной работе и сотрудничеству с военной полицией местоположение ещё двух военнослужащих было быстро определено, что позволило включить их в списки на обмен.

Сапко выразил благодарность федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой за её помощь и поддержку.

По информации Министерства обороны РФ, освобождённые российские солдаты в настоящее время находятся на территории Беларуси. В роли посредника при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен военнопленными состоялся в конце апреля, тогда домой вернулись 246 военнослужащих ВС РФ, среди которых не было представителей Пермского края.

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