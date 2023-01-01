Елена Синица Экс-глава Чайковского Алексей Третьяков попал в плен на Украине Он подписал контракт 7 сентября 2023 года Поделиться Твитнуть

фото: страница Игоря Сапко во "Вконтакте"

Экс-глава Чайковского Алексей Третьяков попал в украинский плен. Об этом в своих социальных сетях написал краевой омбудсмен Игорь Сапко.

К нему обратилась супруга Третьякова, он уже связался с ней по телефону, узнал подробности. Сапко уже направил запрос в адрес федерального Уполномоченного Татьяны Москальковой, при которой работает специальная контактная группа, непосредственно занимающаяся вопросами обмена военнослужащих. В запросе говорится, что Алексей Третьяков подписал контракт с Минобороны на прохождение службы 7 сентября 2023 года.

Алексей Третьяков занимал пост главы Чайковского с 2014 по 2018 год. В 2019 году его признали виновным в превышении должностных полномочий, связанных с передачей квартиры из муниципального жилищного фонда сотруднице администрации. Суд назначил господину Третьякову наказание в виде трехлетнего лишения свободы в колонии общего режима. Однако уже летом 2020 года ему было предоставлено условно-досрочное освобождение.













Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.