Алина Наумова В Перми определили подрядчика для строительства школы в микрорайоне ДКЖ Стоимость работ — 2,9 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Перми определили победителя конкурса на проектирование и строительство общеобразовательной школы в м/р ДКЖ. Им стала единственная участвовавшая в конкурсе компания.

Согласно информации на сайте госзакупок, работы проведёт пермская компания ООО «Рекон Строй». Исполнитель должен спроектировать и построить здание высотой до четырёх этажей площадью до 25 тыс. кв. м на 1440 мест с бассейном объёмом 7 тыс. куб. м.





По информации из технического задания, территория строительства школы ограничена улицами Василия Каменского, Гатчинской, Переселенческой и Углеуральской.





Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию необходимо до 31 августа 2028 года. Общая стоимость контракта составляет 2,9 млрд руб. Источник финансирования — бюджет Пермского края.





Напомним, в сентябре 2024 года стало известно, что власти намерены перераспределить бюджетные средства со строительства школы в квартале улиц Каменского/Гатчинская/Переселенческая/Углеуральская на возведение новой школы в Ленинском районе. Чиновники сообщили, что город не отказывается от планов строительства школы в м/р ДКЖ, и оно будет осуществлено в рамках комплексного развития территории.





Развитием территории занимается «КОРТРОС-Пермь». В ноябре компания представила на градсовете концепцию застройки, которая включает в себя «умную школу» на 1400 мест.

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