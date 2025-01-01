Алина Наумова За неделю в Перми 21 человек пострадал в ДТП Госавтоинспекция опубликовала статистику Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на неделе с 19 по 25 мая 2025 года произошло 19 ДТП, в которых 21 человек, в том числе 9 несовершеннолетних, получил травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

По данным ведомства, за прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции пресекли более тысячи правонарушений. Среди них 29 водителей управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, 18 из них находились в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, 7 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а 4 человека повторно сели за руль в нетрезвом состоянии.





В Госавтоинспекции добавили, что 34 водителя управляли автомобилем без водительского удостоверения, 27 выехали на полосу встречного движения. В 129 случаев водители не предоставили преимущества пешеходам, 87 пешеходов нарушили ПДД.





Госавтоинспекция призывает местных жителей и гостей Перми строго соблюдать правила дорожного движения.





Ранее также сообщалось , что Пермский край вошёл в число российских регионов с наибольшим количеством ДТП, произошедших с начала года по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

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