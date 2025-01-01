Алёна Бронникова Пермский край вошёл в число регионов с наибольшим количеством «пьяных» ДТП В целом наблюдается сокращение числа таких аварий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край вошёл в число российских регионов с наибольшим количеством ДТП, произошедших с начала года по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. С января по апрель в Прикамье было зафиксировано 62 таких аварии.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Госавтоинспекции России, в целом с начала года в стране произошло 2 тыс. «пьяных» ДТП (-15,9% к АППГ). Из них 209 произошли с участием водителей, которые находились под влиянием наркотиков.

В общем рейтинге Пермский край занял пятое место. Больше всего аварий с нетрезвыми водителями произошло в Краснодарском крае (105), Нижегородской области (81), Воронежской области (70) и Красноярском крае (65). По числу погибших в этих авариях антилидерами стали Краснодарский край (36), Московская область (24), Забайкальский край (21), Нижегородская область (19) и Новосибирская область (19).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в течение недели 5-11 мая в Перми произошло 31 ДТП с водителями, у которых наблюдались признаки опьянения. В целом было зафиксировано 1014 нарушений ПДД.

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