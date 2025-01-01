За неделю в Перми в ДТП пострадали 19 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 5 по 11 мая 2025 года в Перми зафиксировано 15 ДТП, в результате которых 19 человек получили ранения разной степени тяжести, включая одного ребёнка. Об этом сообщили в городской ГАИ.

За прошедшую неделю инспекторы выявили 1014 нарушений ПДД, среди которых 31 случай управления транспортным средством водителями с признаками опьянения (6 водителей совершили данное нарушение повторно); 33 случая управления автомобилем без водительских прав; 26 нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров; 76 случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам; 42 нарушения Правил дорожного движения со стороны пешеходов.

Госавтоинспекция обращается к жителям и гостям города с просьбой неукоснительно соблюдать ПДД, проявлять ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих на дороге.

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