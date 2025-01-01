В Прикамье простятся с участником СВО Евгением Истоминым Его похоронят 27 мая Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского округа

Во время спецоперации на территории Украины погиб житель Юрлинского муниципального округа Евгений Истомин. Об этом сообщили в местной администрации на официальной странице в соцсетях.

Известно, что Евгений родился августа 1990 года. Когда и при каких обстоятельствах он погиб, в администрации не уточнили.

Прощание с военнослужащим состоится 27 мая в 14:00 в д. Васькова (ул. Восточная, 11).

В связи с гибелью участника СВО Евгения Истомина администрация Юрлинского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким.

Напомним, ранее в Красновишерске простились с военнослужащими Артемием Антипином и Сергеем Новиковым, погибших в зоне спецоперации на Украине. Их похоронили с воинскими почестями.

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