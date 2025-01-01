На севере Прикамья простились сразу с двумя погибшими участниками СВО Артемия Антипина и Сергея Новикова похоронили с воинскими почестями Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Жители Красновишерского округа прводили в последний путь Артемия Антипина и Сергея Новикова, погибших в зоне спецоперации на Украине. Об этом местные власти сообщили на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Обстоятельства и дата гибели Артемия Антипина не уточняются. Сергей Новиков погиб 5 декабря прошлого года в ходе выполнения боевых задач.

Администрация Красновишерского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибших солдат.

Их похоронили с воинскими почестями: Артемия Антипина в деревне Антипина, а Сергея Новикова в Красновишерске.

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