Алёна Бронникова Эксперт поддержала решение властей навести порядок в Кунгурской ледяной пещере Ранее Роснедра аннулировали лицензию у оператора пещеры Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Известный пермский эксперт в области туризма, директор компании «Валида» Елена Шперкина высказалась о решении властей навести порядок в ситуации, сложившейся с Кунгурской ледяной пещерой. В своих соцсетях она прокомментировала информацию об отзыве лицензии у ООО «Сталагмит-Экскурс», многие годы осуществлявшего деятельность оператора объекта.

«Пещера не должна рассматриваться как источник обогащения, она должна оставаться природным памятником для нас, наших детей и следующих поколений. И очень хорошо, что на эту проблему органы государственной власти не просто обратили внимание, но и решили навести порядок», — написала она на стене личной страницы ВКонтакте.

Она отметила, что Кунгурская ледяная пещера остаётся востребованной у туристов и включена в перечень рекомендованных объектов культурного и природного наследия для посещения в Пермском крае. Поэтому, по её мнению, научному сообществу необходимо заняться решением проблемы изменений, происходящих внутри объекта: «А вы помните, какой она была раньше? Сталагмиты — выше человеческого роста, огромные сталактиты, блестящий лёд вокруг. А сейчас даже в сезон такого уже нет».

В середине мая Роснедра аннулировали бессрочную лицензию, выданную ООО «Сталагмит-Экскурс», на право пользования недрами для целей экскурсионной деятельности в пределах особо охраняемой природной зоны «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». Причиной назывался ряд нарушений экологического законодательства, выявленный Росприроднадзором и министерством природных ресурсов. Впоследствии компания объявила о приостановке работы Кунгурской пещеры на неопределённое время, однако уже после двухдневного перерыва она возобновила работу.

Также стало известно, что «Сталагмит-Экскурс» уведомил сотрудников трёх юридических лиц о предстоящем увольнении, ссылаясь на возможную потерю лицензии на экскурсионную деятельность. Трудовая инспекция организовала проверку, в ходе которой установила случаи несоблюдения трудового законодательства в деятельности всех трёх юрлиц, связанных с оператором.

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