Кунгурская ледяная пещера с 22 мая возобновила работу Ранее было объявлено о закрытии пещеры на неопределённое время Поделиться Твитнуть

Кунгурская ледяная пещера вновь открылась для посещения 22 мая, после двухдневного перерыва в работе. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на соцсети организации.

Причиной временного закрытия стал отзыв лицензии у компании «Сталагмит-Экскурс», занимавшейся эксплуатацией пещеры. Она получила бессрочное разрешение на пользование недрами пещеры в 2007 году.

Однако в процессе эксплуатации «Сталагмит-Экскурс» провела ряд строительных работ внутри пещеры, включая прокладку туннелей и возведение бутобетонных стен и поддерживающих колонн. Все эти изменения были выполнены без необходимой технической документации и согласования с контролирующими органами.

В результате Роснедра аннулировали лицензию «Сталагмит-Экскурс». Впоследствии компания объявила о приостановке работы Кунгурской пещеры, начиная с 20 мая, на неопределённое время.

Министерство природных ресурсов Пермского края сообщило, что новая лицензия будет выдана комиссией, сформированной Роснедрами. Сотрудникам Кунгурской пещеры предложат продолжить работу в составе компании, которая станет новым оператором.

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