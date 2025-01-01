Алина Наумова Кунгурская ледяная пещера приостанавливает работу на неопределённый срок Причиной стал отзыв лицензии Роснедр Поделиться Твитнуть

Оператор экскурсий в Кунгурской ледяной пещере ООО «Сталагмит-Экскурс» отметил, что с 20 мая этого года пещера прекращает свою деятельность на неопределённый срок. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Причиной для прекращения работы стала аннуляция Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) бессрочной лицензии, выданной ООО «Сталагмит-Экскурс» на право пользования недрами в целях экскурсионной деятельности в пределах особо охраняемой природной зоны «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера».





Напомним , предшествующие проверки Росприроднадзора и министерства природных ресурсов Прикамья показали ряд нарушений экологического законодательства. Несмотря на требование Роснедр об их устранении, этого не произошло.





В ходе проверок было установлено, что на особо охраняемой территории проводилось бурение. Скважина, пробуренная в 2018 году для геологических изысканий, не имела необходимой экспертизы проектной документации. Кроме того, компетентные органы не получили информацию о составе извлечённого керна и особенностях породы, что также квалифицируется как отдельное нарушение.





ООО «Сталагмит-Экскурс» получило лицензию на недропользование в конце 2006 года со сроком действия до 31 декабря 2500 года. Компания специализируется на оказании туристических услуг. По результатам 2024 года выручка компании превысила 192 млн руб., а чистая прибыль составила более 62,39 млн руб.





Министерство природных ресурсов Пермского края сообщило, что новая лицензия будет выдана федеральным лицензирующим органом в установленном порядке. «Пещера является уникальным объектом всемирного значения, поэтому будут приняты все меры по её сохранению. Коллективу, обслуживающему пещеру, будет предложено перейти в структуру нового недропользователя», — заявили в ведомстве.

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