В связанных с Кунгурской пещерой компаниях выявлены нарушения при сокращении сотрудников Выдано предписание об аннулировании приказа об увольнении Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

В ходе проверки, проведённой Государственной инспекцией труда в Пермском крае, выявлены случаи несоблюдения трудового законодательства в деятельности ООО «Сталагмит», ООО «ГТК» и ООО «Сталагмит Экскурс». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что ООО «Сталагмит Экскурс», осуществляющее деятельность в Кунгурской ледяной пещере, не предложило сотрудникам, подлежащим увольнению, доступные вакансии экскурсоводов, что является нарушением трудовых норм. ООО «Сталагмит», специализирующееся на гостиничных услугах, и ООО «ГТК», занимающееся розничной продажей сувениров, приняли необоснованное решение о сокращении штата на 88 человек (76 и 12 сотрудников соответственно).

В результате проверки выдано предписание об аннулировании приказа об увольнении работников ООО «Сталагмит» и ООО «ГТК». В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении административного дела в отношении ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что оператор Кунгурской ледяной пещеры уведомил о предстоящем увольнении сотрудников трёх юридических лиц (ООО «Сталагмит», ООО «Сталагмит-Экскурс» и ООО «ГТК») начиная с 3 июля, ссылаясь на возможную потерю лицензии на экскурсионную деятельность. Однако, наличие лицензии необходимо только для ООО «Сталагмит-Экскурс», в котором заняты 52 человека, прокомментировали в инспекции.

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