В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Романом Беспаловым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Нытвенского округа

В Пермском крае пройдет церемония прощания с Романом Беспаловым, рядовым, павшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Нытвенского округа. Чиновники выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Обстоятельства и дата гибели Романа Беспалова не уточняются.

Прощание с бойцом состоится 25 мая в с. Григорьевском. Начало запланировано на 10 утра. В 11:30 пройдет гражданская панихида.

Ранее сообщалось, что жители Красновишерского округа проводили в последний путь Артемия Антипина и Сергея Новикова, погибших в зоне спецоперации на Украине. Их похоронили с воинскими почестями: Артемия Антипина в деревне Антипина, а Сергея Новикова в Красновишерске.

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