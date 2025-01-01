В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Романом Беспаловым
В Пермском крае пройдет церемония прощания с Романом Беспаловым, рядовым, павшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает администрация Нытвенского округа. Чиновники выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.
Обстоятельства и дата гибели Романа Беспалова не уточняются.
Прощание с бойцом состоится 25 мая в с. Григорьевском. Начало запланировано на 10 утра. В 11:30 пройдет гражданская панихида.
Ранее сообщалось, что жители Красновишерского округа проводили в последний путь Артемия Антипина и Сергея Новикова, погибших в зоне спецоперации на Украине. Их похоронили с воинскими почестями: Артемия Антипина в деревне Антипина, а Сергея Новикова в Красновишерске.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.