Алина Наумова На какие события Дягилевского фестиваля в Перми ещё можно купить билеты В продаже — более 10 событий фестиваля Поделиться Твитнуть

В 2025 году Дягилевский фестиваль пройдёт в Перми с 13 по 22 июня. В день открытия предварительной продажи билетов 29 апреля зрители приобрели более 60% мест на основные мероприятия программы. Однако остаются события, на которые ещё можно успеть купить билеты.

По данным «Яндекс-Афиши», 16 июня в Пермской филармонии состоится концерт индийской классической музыки по мотивам сочинений Халиля Джебрана. В постановке «Прибытие корабля» (16+) примет участие звезда Болливуда Шрия Саран из Индии.





19 июня в Доме музыки зрители могут посетить спектакль-перфоманс режиссёра и актрисы Софии Хилл из Греции. Постановка «Макбет в чужой земле» (18+) представит адаптацию трагедии Уильяма Шекспира «Макбет» с использованием оригинальных киносцен.





Пока доступны билеты на концерты пианистки Варвары Мягковой (12+), Московского ансамбля современной музыки (12+), на спектакль «Трёхгрошовая опера» (16+) с оркестром и хором musicAeterna, на танцевальное представление «Стыд» (18+) и на события фестивальной программы «Танцуй, как человек, которого ты любишь больше всего на свете» (18+), «Шестеро чувствуют шесть раз» (16+) и др.





Подробную информацию о событиях Дягилевского можно найти на официальном сайте фестиваля https://diaghilevfest.ru/ или у его билетного партнёра «Яндекс-Афиша».

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