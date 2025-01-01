Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Билеты на открытие Дягилевского фестиваля в Перми раскупили менее чем за 15 минут Цены билетов этого года оказались демократичнее, чем ожидалось Поделиться Твитнуть

Фото: Антон Галкин

После открытия 29 апреля в 14:00 по пермскому времени предварительной продажи билетов на события Дягилевского фестиваля наибольший ажиотаж возник вокруг билетов на концерт открытия 13 июня. На это событие билеты разобрали полностью менее чем за 15 минут.

Многие желающие остались без билетов: на каждое место претендовало несколько покупателей, и сервисы «Яндекс-Афиши» не справлялись с наплывом желающих. Тем не менее, в социальных сетях фестиваля есть и немало благодарностей за хорошо организованную продажу:

«Зачёт организаторам и «Яндекс-Афише», — пишут пользователи соцсетей. — Кое-что удалось не с первой попытки, но в целом вполне уверенно шёл процесс, и инструкции были заботливые заранее».

В этом году цены на билеты неожиданно демократичные: на открытие (12+) и закрытие (12+) они варьируются от 3 до 14 тыс. руб. за билет, на остальные события цены ещё ниже. Так, на премьеру «Самсона и Далилы» (16+) в Пермской опере билеты стоят от 750 до 7 тыс. руб., и, кстати, они ещё есть в продаже.

Опытные посетители Дягилевского фестиваля советуют зайти на «Яндекс-Афишу» через некоторое время, когда схлынет первый ажиотаж: иногда билеты, которые считались уже купленными, по какой-то причине возвращаются в продажу.

В этом году Дягилевский фестиваль пройдёт с 13 по 22 июня. В программе — несколько оперных премьер, камерные концерты и многочисленные и разнообразные перформансы.





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