Спрос на покупку кондиционеров в Перми вырос на 50% Эксперты связывают это с прогнозами жаркого лета Поделиться Твитнуть

lifeforstock / freepik.com

На фоне прогнозов синоптиков жаркого и засушливого лета в 2025 году в Перми выросли продажи климатического оборудования. Об этом сообщает сервис «Авито». Аналитики подсчитали, что в апреле пермяки стали на 50% чаще покупать кондиционеры по сравнению с мартом.

Отмечается и рост продаж вентиляторов в качестве альтернативы сплит-системам: показатель увеличился на 31% за указанный период. Спрос на ремонт и обслуживание климатической техники вырос на 127%, количество предложений услуг увеличилось на 114%.

Средняя цена нового кондиционера, представленного на платформе, составила около 16 тыс. руб., подержанного — 13 тыс. руб. Покупка нового вентилятора в среднем обойдётся в 4 тыс. руб., «с рук» — в 3 тыс. руб. Средний чек за ремонт и обслуживание начинается от 2 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что синоптики прогнозируют в 2025 году аномально жаркое лето на территории России, в том числе Перми, с превышением средних показателей температуры воздуха на 2-3 градуса.

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