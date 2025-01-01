Синоптики пообещали пермякам необычайно жаркое и засушливое лето

Особенно мало осадков ожидается в июле

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жара

Фото: luxtopfit.com

По прогнозам синоптиков «Яндекс Погоды», лето 2025 года на территории России будет характеризоваться аномально высокой температурой и, в ряде областей, дефицитом осадков.

Практически повсеместно в Российской Федерации летние месяцы 2025 года будут существенно теплее обычных, с превышением средних показателей на 2-3 градуса. Пермь — не исключение. В Краснодарском крае и Ростовской области предстоящим летом вероятны температурные максимумы, превосходящие рекорды прошлых лет. В частности, июль в Краснодаре и Ростове-на-Дону может стать самым знойным месяцем за последние три десятилетия.

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фото: "Яндекс.Погода"

Ожидается, что количество выпавших осадков летом 2025 года будет значительно отличаться от стандартных на большей части РФ.

Существенное уменьшение количества дождей наиболее вероятно в Москве, Санкт-Петербурге, Причерноморском регионе, северокавказских республиках, Крыму и центральных областях России. В Перми, Уфе, Самаре, Красноярске и Казани тоже прогнозируется дефицит осадков. В большей части Поволжья и Перми особенно засушливым ожидается июль, а в Красноярске и Самаре — июнь.

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