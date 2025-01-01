Синоптики пообещали пермякам необычайно жаркое и засушливое лето Особенно мало осадков ожидается в июле Поделиться Твитнуть

По прогнозам синоптиков «Яндекс Погоды», лето 2025 года на территории России будет характеризоваться аномально высокой температурой и, в ряде областей, дефицитом осадков.

Практически повсеместно в Российской Федерации летние месяцы 2025 года будут существенно теплее обычных, с превышением средних показателей на 2-3 градуса. Пермь — не исключение. В Краснодарском крае и Ростовской области предстоящим летом вероятны температурные максимумы, превосходящие рекорды прошлых лет. В частности, июль в Краснодаре и Ростове-на-Дону может стать самым знойным месяцем за последние три десятилетия.

Ожидается, что количество выпавших осадков летом 2025 года будет значительно отличаться от стандартных на большей части РФ.

Существенное уменьшение количества дождей наиболее вероятно в Москве, Санкт-Петербурге, Причерноморском регионе, северокавказских республиках, Крыму и центральных областях России. В Перми, Уфе, Самаре, Красноярске и Казани тоже прогнозируется дефицит осадков. В большей части Поволжья и Перми особенно засушливым ожидается июль, а в Красноярске и Самаре — июнь.

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