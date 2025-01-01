Алёна Бронникова В Перми изменили дату аукциона на право КРТ рядом со спортивной ареной у ДКЖ Победителя определят 18 июня Поделиться Твитнуть

В Перми перенесли дату проведения аукциона на право реновации пустыря рядом со строящейся спортивной ареной в м/р ДКЖ. Согласно информации на платформе «Сбербанк-АСТ», заявки на участие принимаются до 10 июня, сами торги состоятся 18 июня.

Начальная цена — 14,09 млн руб., шаг аукциона — 704,95 тыс. руб. Победителем будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену. Он займётся комплексным развитием участка площадью 2,56 га на ул. Локомотивной. Срок действия договора составит шесть лет.

Проектом необходимо предусмотреть строительство многофункционального комплекса отдельно стоящих или объединённых стилобатом объектов капитального строительства общей площадью не менее 50 тыс. кв. м с коммерческой составляющей. В частности, сетевую гостиницу 4-5 звёзд не менее чем на 100 номеров со спа-зоной, фитнес-центром и конференц-залами, панорамный ресторан на верхних этажах здания, торговые помещения на первых этажах, смотровую площадку с фотозоной на последних этажах здания, подземные и наземные парковки.

Кроме того, на территории комплекса расположится технопарк. Площадь его помещений должна составлять от 5 тыс. кв. м, не менее 40% полезной площади будут предназначены для размещения и ведения промышленного производства, научно-технической и инновационной деятельности, не менее 50% — для размещения резидентов технопарка, относящихся к МСП. Технологическая инфраструктура будет включать бизнес-инкубатор (100 кв. м), инжиниринговый центр (50 кв. м), центры коллективного пользования научным (70 кв. м) и опытно-промышленным (70 кв. м) оборудованием, сертификационный центр, лабораторию, конгрессно-выставочный зал и пр.

ансамбль «СИТИ» / фото: ГК «Кортрос»

Аукцион был объявлен в начале апреля. Определить инвестора по развитию площадки изначально планировалось в конце апреля. Территория находится рядом с масштабным участком под КРТ, которое реализует ГК «Кортрос». На градостроительном совете в ноябре 2024 года компания представила концепцию развития микрорайона с учётом освоения выставленного на торги участка. Здесь застройщик предложил разместить ансамбль «Пермь Сити» со зданиями до 40 этажей.

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