Объявлен аукцион на КРТ пустыря на улице Локомотивной в Перми Победитель станет известен в конце апреля Поделиться Твитнуть

фото: минимущества Прикамья

В Перми объявлен аукцион на комплексное освоение свободного участка земли на ул. Локомотивной. Об этом сообщили в минимущества Пермского края.

На территории площадью 2,56 га планируется строительство многофункционального объекта с коммерческой составляющей, включающего отель, помещения для конференций, смотровую площадку, а также технопарк. В проекте предусмотрено создание как подземных, так и наземных парковочных зон.

Расположение в Дзержинском районе, вблизи возводимой многофункциональной спортивной арены, обеспечит удобную транспортную доступность из разных частей города, что делает локацию привлекательной для будущих посетителей, отметили в министерстве.

Приём заявок на участие в аукционе осуществляется до 20:00 (мск) 27 апреля через электронную платформу «Сбербанк-АСТ».

Ранее «Новый компаньон» писал, что минимущества Пермского края 28 февраля подписало приказ о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) рядом со строящейся многофункциональной спортивной ареной в Дзержинском районе. На этом месте планируется возвести комплекс домов высотой до 119 м. Как указано в документе, предельный срок реализации КРТ составит шесть лет со дня заключения договора.

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