Алёна Бронникова Минимущества подписало приказ о КРТ рядом со спортивной ареной у ДКЖ в Перми Здесь разрешат строить дома высотой до 119 метров Поделиться Твитнуть

Минимущества Пермского края 28 февраля подписало приказ о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) рядом со строящейся многофункциональной спортивной ареной в Дзержинском районе. Документ опубликован на сайте ведомства.

Речь идёт о пустыре в микрорайоне ДКЖ на ул. Локомотивной общей площадью 2,5 га. На его месте планируется возвести комплекс домов высотой до 119 м.

Как указано в документе, предельный срок реализации КРТ составит шесть лет со дня заключения договора. Застройщик будет выбран по результатам торгов.

Макет комплексного развития территории микрорайона ДКЖ в Перми ГК "Кортрос"

Алёна Бронникова

В перечень основных видов разрешённого использования участков и объектов капстроительства вошли предпринимательство, научно-производственная деятельность, общественное управление, развлекательные мероприятия, гостиничное обслуживание, объекты торговли и магазины. Предельное количество подземных этажей будет определено проектной документацией. Максимальный процент застройки составит 100%. Также предусмотрено размещение объектов коммунальной инфраструктуры высотой до двух этажей, стоянки транспорта, территорий общего пользования, улично-дорожной сети и благоустройство.

Территория находится в м/р ДКЖ, рядом с масштабным КРТ, которое реализует ГК «Кортрос». На градостроительном совете в ноябре компания представила концепцию развития микрорайона с учётом развития территории рядом с будущей спортивной ареной.

Архитектурный проект был разработан петербургским бюро «МЛА+». Всю территорию, где планируется застройка, композиционно разделили на четыре ансамбля: «Арт», «Локо», «ДКЖ Парк» и «Сити». Последний как раз был предложен как возмодный вариант развития участка у спортарены.

ансамбль «СИТИ» / фото: ГК «Кортрос»

«Сама территория "Сити" не входит в конкурс и проект КРТ, который реализует компания "Кортрос". Но, учитывая, что мы должны в комплексе смотреть всю территорию, мы попросили, чтобы в рамках разработки общей архитектуры компания дополнительно разработала и эту концепцию», — отметил на заседании председатель комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры Павел Черепанов.

Как писал «Новый компаньон», будущий комплекс зданий на территории у спортивной арены может стать новым символом города и создать уникальные условия для формирования цифрового кластера в Перми. Высота доминант составит 25 и 40 этажей.

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