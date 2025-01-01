Алёна Бронникова Эксперты разошлись в оценках динамики рынка первичной недвижимости в Перми Пермские застройщики говорят о спаде объёма продаж Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

По итогам апреля на пермском рынке первичной недвижимости количество сделок выросло на 15% по сравнению с показателями за предыдущий месяц. Об этом сообщается в исследовании сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек».

«В Перми в апреле 2025 года было продано более 500 квартир в новостройках, это на 15% больше, чем месяцем ранее. Общая площадь реализованной недвижимости составила около 23 тыс. кв. м, что на 8% больше, чем в предыдущем месяце. В апреле приобретались квартиры в среднем меньшей площади, чем в марте», — информирует сервис.

В целом, в апреле в российских городах-миллионерах было заключено более 17 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на покупку квартир в новостройках. Общая площадь превысила 840 тыс. кв. м. Наибольшее число сделок оказалось в Москве (более 6,3 тыс. ДДУ), Санкт-Петербурге (2,7 тыс.) и Екатеринбурге (около 1,5 тыс.). По увеличению объёма продаж столица Прикамья вошла в число лидеров: рост более чем на 15% показали Пермь, Волгоград, Омск, Самара и Санкт-Петербург.

Аналитики говорят о сохраняющемся интересе покупателей к новостройкам, удлинении цикла принятия решения и незначительном снижении общей суммы сделок в рублях.

При этом ранее сервис «Объектив.рф» заявил о снижении объёма продаж «первички» Перми на 4,1% в апреле по сравнению с мартом. Сообщалось, что всего за месяц по ДДУ и договорам уступки права требования было продано 537 лотов, количество сделок за месяц уменьшилось на -4,1%, а средняя цена 1 кв. м выросла на 2,6%.

Пермские эксперты отмечают, что в апреле показатели объёма реализации квартир в новостройках по сравнению с предыдущим месяцем, скорее, показали спад, чем рост. Ожидается, что в мае данная тенденция продолжится.

Генеральный директор АО «Стройпанелькомплект» (СПК) Виктор Суетин:

— По моему мнению, скорее всего, произошёл спад. Центробанк сохранил высокую ставку на уровне 21% годовых, кроме того, после серьёзной критики президента России банков за то, что они берут дополнительную комиссию, банки начали ужесточать условия выдачи ипотеки. Поэтому, я думаю, что всё-таки роста в 15% нет. По итогам мая, думаю, будет также зафиксирован спад. Во-первых, на это повлияли майские праздники, а праздники — это всегда спад, а во-вторых, как я уже говорил, банки ограничивают ипотеку.

Ранее «Новый компаньон» писал о лидерах-застройщиках по объёму реализации первичной недвижимости в Перми с начала 2025 года. Топ-5 составили «Девелопмент-Юг» (19,9%), ПЗСП (8,8%), ПМД (8%), СПК (6,9%) и «Мегаполис» (6,5%).

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