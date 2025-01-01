В апреле на рынке первичной недвижимости Перми продано 537 квартир 72,5% сделок прошло с использованием ипотеки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле 2025 года в Перми количество лотов первичной недвижимости на витрине застройщиков достигло 9799 штук (+0,1% к марту 2025 года). Общая площадь лотов — 499 137 кв. м ( -0,1%). Средняя цена квадратного метра в продаже — 157 483 тыс. руб. (не изменилась по сравнению с мартом). Ключевые показатели рынка в Перми за прошлый месяц предоставил «Объектив.рф».

Всего за апрель в Перми по договорам долевого участия и договорам уступки права требования продано 537 лотов. Количество сделок по сравнению с мартом 2025 года уменьшилось на -4,1%.

Средняя цена 1 кв. м в сделках выросла до 155 577 руб. (+2,6% за месяц), средняя стоимость сделки (по договору) — 6,98 млн. руб.

Наиболее востребованными стали квартиры площадью 30-40 кв.м — 29,5% от всех проданных квартир в новостройках оказались в этом метражном интервале; 72,5% сделок прошло с использованием ипотеки.

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