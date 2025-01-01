Алина Наумова Назван топ-5 пермских застройщиков по объёму реализации недвижимости Самая большая доля сложилась у «Девелопмент-Юг» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервис «Объектив.рф» составил топ-5 основных застройщиков по объёму реализации первичной недвижимости в Перми с начала 2025 года.

По информации сервиса, на первом месте находится девелопер «Девелопмент-Юг», его доля в реализации нового жилья составила 19,9%. Ключевым объектом застройщика на пермском рынке является ЖК «Погода» в микрорайоне Ива. В настоящее время идёт реализация двух домов в рамках жилого комплекса, два из них сдадутся в 2025 году.





Вторым в списке стал застройщик ПЗСП, его доля — 8,8%. Девелопер продолжает строительство ЖК «Красное яблоко» в м/р Крохалева, ЖК «Патриот» на Вышке-2 и реализацию ещё пяти жилых комплексов. У ПЗСП 11 завершённых проектов в городе.





Следующий девелопер — ПМД, его доля на рынке — 8%. Среди сданных проектов — дом элитного класса Grand House в Разгуляе и Дом-парк «Звезда» на ул. Технической. С 2025 по 2027 год запланирована сдача четырёх ЖК.





Доля застройщика СПК на рынке составляет 6,9%. У девелопера есть несколько проектов, среди них жилой комплекс «МотовилихинSKY», в котором один из домов был сдан в эксплуатацию в 2025 году. Также застройщик продолжает строительство ЖК «Медовый» в Кондратово, сдача домов запланирована на 2025-2026 годы. В 2027-2028 годах запланирована сдача одного ЖК.





Последний в списке — застройщик «Мегаполис» с долей 6,5%. В 2024 году им было сдано два проекта — «Дом Симпл» на бульваре Гагарина и дом «Новая губерния» на ул. Екатерининской. В настоящее время застройщик строит ещё 3 дома и один ЖК.

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