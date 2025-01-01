Алина Наумова Прокуратура взяла на контроль отсутствие водоснабжения в прикамской деревне Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Прокуратура Куединского района Прикамья проверила, как исполняется законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в частности, в отношении холодного водоснабжения.

В ходе проверки выяснилось, что жители Куеды и прилегающих населённых пунктов получают услуги холодного водоснабжения ненадлежащего качества и в недостаточном объёме.





В результате прокурор подал иск. Суд рассмотрел дело и решил, что администрация округа должна обеспечить людей холодной питьевой водой в необходимых объёмах для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.





Решение суда должно быть выполнено в течение года.





Ранее сообщалось , что в связи с аварией на канализационном коллекторе отключилось холодное водоснабжение в Осе. Без воды остались 291 многоквартирный дом и 2751 частный жилой дом. В общей сложности в них проживает 17 874 человека, среди которых 5958 детей.

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