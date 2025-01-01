В Осе произошло аварийное отключение воды Под него попали почти 18 тысяч жителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщает об отключении холодного водоснабжения в Осе. Причиной стала авария на канализационном коллекторе.

В ведомстве уточнили, что без воды остались 291многоквартирных дома, 2751 частных жилых домов. В общей сложности в них проживает 17874 человека, среди которых — 5958 детей.

Глава Осинского округа Игорь Морозов в своём telegram-канале сообщил, что в ходе работ по устранению аварии ситуация усугубилась тем, что сломалась задвижка на КНС, и канализационные стоки заполнили машинное отделение.

«Двигатели насосной группы оказались подтопленными. К сожалению, это не позволит в ближайшие часы вновь запустить коллектор в работу», — пояснил глава.

Работы на объекте ведут бригады МУП «Водоканал-Оса». По словам Игоря Морозова, все необходимые материалы для ликвидации аварии у предприятия имеются. Предварительный срок завершения работ — 10:00 4 апреля.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, аварию устраняют 9 единиц техники и 15 человек личного состава. От МЧС России участие принимают одна единица техники и два человека личного состава. Сообщается, что к домам организован подвоз воды.

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