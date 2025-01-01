Алёна Бронникова Парламент Прикамья поддержал кандидатуру нового председателя бюджетного комитета Армен Гарслян занимал должность первого заместителя главы комитета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты парламента Прикамья утвердили кандидатуру нового председателя комитета по бюджету. Им стал занимавший ранее пост первого заместителя Армен Гарслян. Решение было принято на пленарном заседании краевого заксобрания 22 мая.

Напомним, возглавлявшая с 2011 по 2025 год комитет Елена Зырянова в апреле написала заявление об уходе с должности. Уточнялось, что она продолжит свою деятельность в качестве депутата краевого парламента. До момента назначения нового главы обязанности председателя исполнял Армен Гарслян.

Накануне пленарки, 21 мая, бюджетный комитет решил выдвинуть на пост председателя кандидатуру Гарсляна. Депутаты поддержали его единогласно.

Армен Гарслян в Законодательном собрании Пермского края уже четвёртый созыв — с 2006 года. Представляет одномандатный избирательный округ № 16.

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