Алёна Бронникова Бюджетный комитет заксобрания Прикамья выбрал нового председателя Кандидатуру утвердят на пленарном заседании Поделиться Твитнуть

Армен Гарслян

Константин Долгановский

Депутаты комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету выбрали нового председателя. Им стал первый заместитель председателя комитета Армен Гарслян. Решение было принято единогласно на заседании 21 мая.

Гарслян поблагодарил коллег за доверие.

Напомним, с 2011 по 2025 год комитет возглавляла Елена Зырянова. В апреле она подала в отставку.

Как отмечали СМИ, решение было принято самостоятельно. При этом Зырянова сообщала, что продолжит свою деятельность в качестве депутата краевого парламента.

До момента назначения нового главы бюджетного комитета обязанности председателя исполнял тоже Армен Гарслян. Утвердить его кандидатуру планируется на пленарном заседании ЗС 22 мая.

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